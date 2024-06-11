ТЦ «Мега» эвакуировали в Новосибирске

В Новосибирске эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Мега». Просьбу покинуть помещения магазинов озвучили по громкоговорителю около 10:30 11 июня.

Об ЧП сообщил Телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Как сообщили очевидцы, покинувшие здание люди, столпились у входа в ТЦ.

Через 10 минут эвакуировавшихся вновь пригласили проследовать в торговый центр.

Ранее редакция сообщала об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра «Роял Парк» в Новосибирске. Позже в пресс-службе МЧС региона пояснили, что в ТЦ прошла учебная тренировка.