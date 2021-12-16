Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Условия прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР, с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Отправиться в путешествие по России по программе туристического кешбэка можно с 18 января по 30 апреля. При этом, в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений, и к моменту старта программы они будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.

— Отдых в Новосибирской области также доступен по программе туристического кешбэка – за путешествие по региону туристу на карту вернется 20% от стоимости тура. Поездка по Новосибирской области будет интересной как в зимнее, так и весеннее время года – в регионе развит научный, детский и активный туризм, а также оздоровительный отдых. Например, недавно Новосибирская область вошла в топ-3 по популярности санаторного отдыха в Сибири: туристы отмечают, что отдых в санаториях НСО отличается хорошей медицинской диагностической базой, комфортным проживанием и широким спектром оздоровительных программ, — отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В региональном Минэкономразвития отметили, что участие в программе туристического кешбэка Новосибирская область принимала и в 2020-2021 годах, что позволило существенно увеличить загрузку региональных санаториев и гостиниц в период низкого спроса. Благодаря первым двум этапам программы туристического кешбэка Новосибирскую область посетили порядка четырёх тысяч туристов, и с августа 2020 года по январь 2021 года было совершено больше двух тысяч транзакций.