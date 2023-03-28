Стоматология повернулась в сторону Востока

В том, что сейчас происходит на рынке стоматологии, как обстоит ситуация с поставками материалов и изменился ли клиентский спрос на фоне экономического кризиса, разбиралась редакция InfoPro54.

Одна из самых быстрорастущих областей медицины

Раньше красивая улыбка была в основном у счастливчиков от рождения, а слово «стоматология» у многих людей вызывало приступы страха из-за жужжания бормашин. Благодаря развитию технологий и совершенствованию материалов, лечение зубов вышло на новый уровень. Посещение стоматолога стало психологически комфортным и практически безболезненным.

По словам главного врача Клинической стоматологической поликлиники №3, председателя РОО «Новосибирской областной ассоциации врачей стоматологов», главного стоматолога Новосибирской области Натальи Кузнецовой, новые технологии, более качественные материалы и методики лечения появляются постоянно.

— Первый кабинет имплантации на базе нашей поликлиники был создан в 2012 году. Работал он только на немецкой системе Ankylos (Анкилоз). Сегодня мы используем в практике уже несколько систем. Кроме того, сегодня на рынке появляются зубные импланты российского производства, — подчеркнула эксперт.

Широкое применение сегодня имеют, которые помогают стоматологам более точно диагностировать проблемы и предлагать пациентам лучшие варианты лечения. Новые технологии используются и в исправлении прикуса брекетами или элайнерами, а также в отбеливании зубов.

Оптимизировать рабочие процессы, усовершенствовать инфраструктуру здравоохранения, а также расширить возможности и повысить доступность медпомощи позволяет внедрение цифровых технологий.

— Государственные медучреждения Новосибирской области работают в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В ней наши врачи могут посмотреть медкарту пациента, его назначения, операции, противопоказания. В сложных случаях мы взаимодействуем по телемедицинским консультациям (консилиумам) с врачами из ведущих медицинских исследовательских институтов стоматологии в Москве (например, ЦНИИС), — говорит Наталья Кузнецова.

Она напомнила, что сегодня, желающие получить неотложную помощь могут записаться на приём к врачу удалённо, через портал Госуслуг. Этой услугой пользуются до 60% пациентов.

В конце марта в Новосибирске начали работать медицинские чаты для пациентов в Телеграме. Как отметили в региональном минздраве, «ЗдравКонтроль» должен помочь пациентам решить проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, отсутствия своевременных направлений на консультации и обследования.

Новая реальность

В России долгие годы покупать было проще, чем инвестировать в собственное производство. Сами стоматологи утверждают, что привыкли доверять импортным производителям, объясняя это тем, что у них лучше качество. В результате, по оценкам аналитиков, доля импортных материалов составляла не менее 80%, а иногда и 90% (особенно имплантология и протезирование).

Санкции были беспощадны, более того, эксперты считают, что именно стоматология стала одной из самых уязвимых среди других отраслей медицины. Одни производители ушли с российского рынка и отказались продавать свои материалы, другие завысили и без того немаленькие ценники на свою продукцию.

Эксперты BusinesStat говорят о том, что российский стоматологический рынок неравномерно зависим от импортного оборудования, комплектующих, материалов и сырья.

— Рынок стоматологических томографов представлен продукцией исключительно зарубежного происхождения. Рынки стоматологических цементов и боров, дисков, наконечников, щеток для стоматологических бормашин представлены российской и импортной продукцией, — уточняют в компании.

По оценкам аналитического агентства, в 2022 году поставки стоматологических томографов в Россию упали на 7,5%; стоматологических цементов — на 16,9%; боров, дисков, наконечников и щеток для стоматологических бормашин — на 22%.

При этом, в компании уверены, что крупные частные стоматологии не готовы отказаться от своих стандартов качества и современных материалов импортного производства, что будет сдерживать внутренний спрос на продукцию отечественных предприятий и рост производства.

Вся мировая стоматология работала с одними и теми же крупнейшими поставщиками из Швеции, Германии, Великобритании, Италии, Польши. Из-за нарушений логистических цепочек после введения санкций в отношении России, нестабильности курсов валют, сложности с оплатой поставок через ряд российских банков, всем клиникам от государственных до частных пришлось искать новых поставщиков.

— Да, действительно, мы привыкли работать в основном на импортных материалах. В связи с уходом с рынка некоторых европейских производителей, мы обратились к поставщикам Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Кореи. Качество стоматологического оборудования у них не уступает качеству европейских производителей, а цена в несколько раз ниже. Поэтому, можно сказать, что нам это даже выгоднее. Кроме того, для многих стоматологических материалов и оборудования есть российская альтернатива, — уточняет Наталья Кузнецова.

Что с ценами?

По словам Натальи Кузнецовой, государственные стоматологические клиники оказались в 2022 году в более выгодном положении по сравнению с частными — тендерная система закупок обеспечила работу всех стоматологических поликлиник, как минимум на полгода.

Снижение доступности импортной стоматологической продукции, повышение закупочных цен и инфляция привели к существенному удорожанию стоматологических изделий на рынке России. Чтобы остаться рентабельными в нынешних условиях, клиникам приходится поднимать цены.

— В результате повышения цены продаж на стоматологическую продукцию, бизнес-издержки стоматологических клиник возросли, что ускорило рост цен на стоматологические приемы. Так, цены на платные стоматологические приемы по итогам 2022 года увеличились на 18%, — констатируют аналитики BusinesStat.

Эксперты уточняют, что больше всего подорожали высокотехнологичные и материалоёмкие услуги, а также те, которые направлены на изготовление индивидуальных конструкций для пациента.

Пациентов меньше не стало

Весной 2022 года гиперспрос на стоматологические услуги вызвал повышение стоимости на них. Пациенты записывались сразу на лечение всех зубов, клиники закупали расходники впрок, а поставщики — искали возможность обеспечить запасы. Сейчас ажиотаж спал. Эксперты BusinesStat уверены, что падение платежеспособного спроса и стремление сэкономить будет способствовать переориентации потребителей с невысокими доходами с коммерческих клиник премиум и мидл сегмента в сектор ОМС и клиник эконом-класса.

— Мы никогда не испытывали недостатка в пациентах, — говорит Наталья Кузнецова. — Конечно же в государственных учреждениях больше всего популярны процедуры, которые входят в программу ОМС и предусмотрены программой госгарантий. Многие пациенты также пользуются платными услугами поликлиник, которые оказываются в рамках законодательства. Кроме того, большим спросом в наших учреждениях пользуется территориальная программа по льготному зубопротезированию для отдельных категорий граждан. Финансирование программы осуществляется правительством Новосибирской области. В частных клиниках такого бонуса нет.

— В прошлом году мы открыли отделение круглосуточной стоматологической помощи в Кировском районе Новосибирска. Могу сказать, что иногда количество обращений составляет порядка 120 человек за смену. Часто это люди с временной регистрацией, — уточнила Наталья Кузнецова.

Эксперт добавила, что для новосибирцевдва раза в год, делать профессиональную гигиену полости рта и вовремя лечиться. Еще одним трендом последних лет, по словам Натальи Кузнецовой, является. Количество пациентов с острой болью сократилось, однако по-прежнему, остается большим.

При этом, собеседник редакции подчеркнула, что ни о каком сокращении государственных стоматологических клиник в Новосибирской области не идет. Наоборот, в районах области открываются новые стоматологические отделения.

— Тенденции на сокращение стоматологических учреждений нет. Наоборот, идет расширение государственной стоматологической службы. Все это поддерживается региональным правительством и министерством здравоохранения. Например, в состав ГБУЗ «КСП № 3», в минувшем году вошло отделение, расположенное в Краснообске. Открылись новые отделения и кабинеты в Верх-Туле, Ярково, Раздольном, Мочище и Криводановке. То есть, мы расширяем круг своей деятельности и улучшаем работу стоматологической службы, — подчеркнула Наталья Кузнецова.

По данным Новосибирской областной ассоциации врачей стоматологов (НОАВС), на начало 2022 года на территории региона работало более 560 медицинских организаций и кабинетов, которые зарегистрированы и имеют лицензию на стоматологическую деятельность. Государственных учреждений, оказывающих помощь по стоматологическому профилю — 65. Из них семь стоматологических поликлиник, расположенных непосредственно в Новосибирске. Численность медицинского персонала государственных стоматологических учреждений на начало прошлого года составляла около тысячи человек.