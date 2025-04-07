Минсельхоз подготовил новые соглашения о стабилизации цен в Новосибирской области

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области сообщило, что подготовило новые соглашения о принятии мер, направленных на стабилизацию цен на молочную продукцию, а также на яйцо куриное (пищевое), овощи, хлеб недлительного хранения из пшеничной муки. Судя по документам, размещенным на сайте ведомства, со стороны министерства они были подписаны 1 апреля.

— К соглашению вправе присоединиться хозяйствующие субъекты – товаропроизводители Новосибирской области. Его целью является неповышение цен на указанную продукцию до 30 июня 2025 года, — уточняется в документе.

На сегодняшний день к соглашению присоединилось только молокоперерабатывающее предприятие ООО «Тогучинское молоко». Предыдущее соглашение, срок действия которого истек 1 апреля, подписывал еще ООО «Болтовский маслосыркомбинат». В ноябре 2024 года в соглашении также участвовал ООО «Маслодельческий комбинат Чановский», через неделю к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод». Кстати, не смотря на соглашение, по данным Новосибирскстата, с начала 2025 года средняя цена на кг масла в магазинах региона выросла с 1290,8 до 1307,4 руб за кг.

Между тем ФАС рекомендовала регионам России договариваться с производителями и сдерживать еще и рост стоимости мяса.

Ранее редакция сообщала о том, что регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары.