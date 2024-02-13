Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту «Толмачево» сотрудники таможни задержали пассажира, который пытался вывести рога копытного животного в Азербайджан. Мужчина уже прошел «зеленый коридор», заявив, что не имеет товаров, которые нужно декларировать. Однако сотрудники таможни обнаружили в его багаже дериваты животного.

— Объект фауны может относиться к категории товаров, регулируемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, их частями и дериватами СИТЕС. Никаких документов на вывозимые рога у пассажира не оказалось, — сообщили Infopro54 в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Мужчина пояснил, что рога ему подарил родственник, проживающий в Новосибирской области. О том, что на такой сувенир необходимы разрешительные документы, и о том, что такой товар нужно декларировать, он не знал.

Таможенники изъяли рога и отправили на экспертизу.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажир авиарейса Новосибирск-Ташкент пытался вывезти в Узбекистан череп рогатого животного.