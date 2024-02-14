9 млн рублей заложены на корректировку проекта по берегоукреплению под Новосибирском

На развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов в 2023 году направлены 123 млн рублей. За 2 года 15 районам выделены 88 млн рублей путем межбюджетных трансфертов.

По ее словам, один из ключевых проектов, который включен в программу развития водохозяйственного комплекса Новосибирской области, — строительство берегоукрепительных сооружений в районе поселка Красный Яр.

— Это давняя история. Проект берегоукрепления был разработан еще в 2017 году, но за 6 лет так и не реализован, в том числе из-за несвоевременного принятия управленческих решений, — подчеркнула Саблина. — Субсидии из федерального бюджета на 2022-2023 годы на сумму 136 млн рублей не были использованы. Средства областного и местного бюджета (687 тысяч рублей), запланированные на корректировку стоимости проекта, не освоены, так как работы планировалось проводить с нарушением принципов эффективности: не учитывались все необходимые корректировки проекта.

Сейчас, по данным КСП, запланирована дополнительная корректировка проекта на 9 млн рублей.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко пояснил, что в настоящее время ведется работа по устранению технических замечаний по проекту. Также решается вопрос с привлечением федерального финансирования.

— В январе Евгений Анатольевич (Шестернин, министр природных ресурсов Новосибирской области. — Ред.), встречался с первым заместителем Минприроды России. 8 февраля я продолжил эту беседу. Речь идет о нашем визите в министерство на предмет понимания финансирования по данному объекту, — добавил Марченко.

Напомним, тему берегоукрепления села Красный Яр только депутаты регионального парламента Новосибирской области рассматривают более 10 лет, и до сих пор ее решение не сдвинулось с мертвой точки. Разработанный проект стоимостью более 240 млн рублей прошел экспертизу, но не может войти в федеральную программу, а берега продолжают обрушаться. Местные власти в 2023 году предложили аварийное решение проблемы, которое позволит жителям села дождаться федерального финансирования масштабной программы. Депутаты планировали проработать вопрос финансирования работ на критических участках в Красном Яру на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов. Вода «съедает» около двух метров земли в год.