9 млн рублей заложены на корректировку проекта по берегоукреплению под Новосибирском

На развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов в 2023 году направлены 123 млн рублей. За 2 года 15 районам выделены 88 млн рублей путем межбюджетных трансфертов.
По ее словам, один из ключевых проектов, который включен в программу развития водохозяйственного комплекса Новосибирской области, — строительство берегоукрепительных сооружений в районе поселка Красный Яр.
— Это давняя история. Проект берегоукрепления был разработан еще в 2017 году, но за 6 лет так и не реализован, в том числе из-за несвоевременного принятия управленческих решений, — подчеркнула Саблина. — Субсидии из федерального бюджета на 2022-2023 годы на сумму 136 млн рублей не были использованы. Средства областного и местного бюджета (687 тысяч рублей), запланированные на корректировку стоимости проекта, не освоены, так как работы планировалось проводить с нарушением принципов эффективности: не учитывались все необходимые корректировки проекта.
Сейчас, по данным КСП, запланирована дополнительная корректировка проекта на 9 млн рублей.
Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко пояснил, что в настоящее время ведется работа по устранению технических замечаний по проекту. Также решается вопрос с привлечением федерального финансирования.
— В январе Евгений Анатольевич (Шестернин, министр природных ресурсов Новосибирской области. — Ред.), встречался с первым заместителем Минприроды России. 8 февраля я продолжил эту беседу. Речь идет о нашем визите в министерство на предмет понимания финансирования по данному объекту, — добавил Марченко.
Ранее редакция сообщала о том, что аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов. Вода «съедает» около двух метров земли в год.
Фото из доклада Минприроды Новосибирской области, архив Infopro54
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