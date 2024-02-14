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9 млн рублей заложены на корректировку проекта по берегоукреплению под Новосибирском

  • 14/02/2024, 11:20
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9 млн рублей заложены на корректировку проекта по берегоукреплению под Новосибирском
В 2022-2023 годах регион не смог освоить федеральные деньги, выделенные на проект в Красном Яру.

На развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов в 2023 году направлены 123 млн рублей. За 2 года 15 районам выделены 88 млн рублей путем межбюджетных трансфертов.

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На укрепление берегов Обского водохранилища выделили 170 млн рублей

— В 2022 году администрациями районов и поселений использованы 63% от полученных средств. В Сузунском, Усть-Таркском, Куйбышевском и Ордынском районах работы не выполнены и средства были возвращены в бюджет области, а в 2023 году вновь направлены муниципальным образованиям. Однако на начало декабря — на конец проверки КСП — работы были выполнены только на 370 тысяч рублей, — констатировала аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина.

По ее словам, один из ключевых проектов, который включен в программу развития водохозяйственного комплекса Новосибирской области, — строительство берегоукрепительных сооружений в районе поселка Красный Яр.

— Это давняя история. Проект берегоукрепления был разработан еще в 2017 году, но за 6 лет так и не реализован, в том числе из-за несвоевременного принятия управленческих решений, — подчеркнула Саблина. — Субсидии из федерального бюджета на 2022-2023 годы на сумму 136 млн рублей не были использованы. Средства областного и местного бюджета (687 тысяч рублей), запланированные на корректировку стоимости проекта, не освоены, так как работы планировалось проводить с нарушением принципов эффективности: не учитывались все необходимые корректировки проекта.

Сейчас, по данным КСП, запланирована дополнительная корректировка проекта на 9 млн рублей.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко пояснил, что в настоящее время ведется работа по устранению технических замечаний по проекту. Также решается вопрос с привлечением федерального финансирования.

— В январе Евгений Анатольевич (Шестернин, министр природных ресурсов Новосибирской области. — Ред.), встречался с первым заместителем Минприроды России. 8 февраля я продолжил эту беседу. Речь идет о нашем визите в министерство на предмет понимания финансирования по данному объекту, — добавил Марченко.

Новосибирская область профинансирует укрепление берегов Красного Яра

Новосибирская область профинансирует укрепление берегов Красного Яра

Напомним, тему берегоукрепления села Красный Яр только депутаты регионального парламента Новосибирской области рассматривают более 10 лет, и до сих пор ее решение не сдвинулось с мертвой точки. Разработанный проект стоимостью более 240 млн рублей прошел экспертизу, но не может войти в федеральную программу, а берега продолжают обрушаться. Местные власти в 2023 году предложили аварийное решение проблемы, которое позволит жителям села дождаться федерального финансирования масштабной программы. Депутаты планировали проработать вопрос финансирования работ на критических участках в Красном Яру на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов. Вода «съедает» около двух метров земли в год.

Фото из доклада Минприроды Новосибирской области, архив Infopro54

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Красный Яр Берегоукрепление


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