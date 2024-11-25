Трое производителей масла согласились придержать цены в Новосибирской области

На минувшей неделе еще две компании, которые производят сливочное масло, подписали соглашение о стабилизации цен на этот продукт. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Напомним, первым свою подпись под соглашением, наряду с Минсельхозом области, поставил «Маслодельческий комбинат Чановский». На данный момент к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод».

— Рассматривает возможность присоединиться к соглашению «Доволенский маслокомбинат». В первой декаде декабря может войти в этот список «Племзавод «Ирмень», — уточнил Шинделов.

Напомним, срок действия документа — до 1 января 2025 года. В области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции.

По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1217 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей.

В сентябре текущего года Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проводится анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Необоснованное их повышение станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, сообщали в ФАС.

По итогам октября масло стало одним из драйверов роста инфляции на продуктовом сегменте рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным Минсельхоза, регион с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом. В 2023 году новосибирские предприятия произвели 8,5 тонны этого продукта.