«Сибавтобан» в Новосибирске взыскивает два миллиарда с руководителя-банкрота

Арбитражный суд Новосибирской области может возобновить производство о включении в реестр требований кредиторов владельца и бывшего руководителя ООО «Сибавтобан» Андрея Мороцкого долг в размере 1 970 787 944,67 рублей. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности поступило от ООО «Сибавтобан».

— Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по ходатайству общества с ООО «Сибавтобан» по заявлению ООО «Сибавтобан» о включении требования в размере 1 970 787 944,67 руб. в реестр требований кредиторов должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника – Мороцкого А.Н., — говорится в документе.

В суде уточнили, что при установлении в судебном заседании возможности возобновления производства по обособленному спору, оно будет рассмотрено в тот же день.

Напомним, новосибирская дорожно-строительная организация «Сибавтобан», которая являлась застройщиком Бугринского моста, попала под процедуру банкротства в 2019 году. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн рублей. Имущество компании было выставлено на торги.

В отношении учредителя и бывшего руководителя «Сибавтобана» Андрея Мороцкого было заведено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании. Позже оно было прекращено. Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 8 января 2022 года (резолютивная часть судебного акта объявлена 27 декабря 2021 года) Мороцкий признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества.

По данным Seldon Basis, ООО «Сибавтобан» образовано в марте 2001 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 60 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Единственным владельцем компании является Андрей Мороцкий. До 2016 года владельцем контрольного пакета было АО «Сибмост». Конкурсный управляющий — Дмитрий Шипков. Чистый убыток ООО «Сибавтобан» в 2023 году составил 291 млн рублей (в 2022 году — 29 млн рублей). По данным на 25.12.2024 у организации имеется задолженность по налогам и сборам в размере 52,88 млн рублей. В активе компани 74 госконтрактов на общую сумму 12 млрд рублей.

Компания участвовала в строительстве Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар и др. В 2016 году компания являлась генподрядчиком по строительству участка дороги Дубки — Левадки (9 км) на обходе Симферополя в Республике Крым. Стоимость госконтракта составила 6,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что завод им. Кузьмина купил имущество «Сибмоста» в Красноярском крае. Цена покупки — 289,6 млн рублей.