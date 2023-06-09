Производители минералки получат господдержку

Малые и средние предприятия, добывающие и продающие минеральные питьевые воды, смогут получить финансовую поддержку. Соответствующий закон от 29.05.2023 №188-ФЗ вступает в силу 9 июня.

Согласно нововведению, финансовую поддержку от государства этой категории бизнеса оказывают за счет бюджетов регионов, посредством субсидий, инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов МСП.

Так как минеральная питьевая вода не относится к общераспространенным ресурсам, производители упакованной воды раньше не могли рассчитывать на подобного рода поддержку, поэтому эту недоработку власти решили изменить.

Ожидается, что новые нормы обеспечат дополнительные рабочие места, рост налоговых поступлений в бюджеты и улучшение качества воды за счет высокой конкуренции.

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