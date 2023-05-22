Бюджет Новосибирской области не успевает за господдержкой бизнесу

Количество заявок, поданных предпринимателями на компенсацию расходов по приобретению оборудования, в 7 раз превышают возможности областного бюджета. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил глава областного Минпромторга Андрей Гончаров. Всего, по данным министра, за счёт средств федерального и областного бюджетов оказана поддержка 171 субъекту малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму 59,5 млн руб., 16 субъектам предоставлены субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования на сумму 23,5 млн руб.

— Такая форма поддержки, как компенсация затрат на новое оборудование, пользуется повышенным спросом, — сообщает Андрей Гончаров. — С одной стороны, это говорит о высокой динамике развития производства малыми предприятиями. С другой стороны, требует корректировки объёмов и приоритетов государственной поддержки, возможного введения дополнительных мер.

Меры поддержки, по информации министра, имеют свой эффект и для экономики региона.

— Несомненно, это повышение налогооблагаемой базы, — поясняет Гончаров. — Приобретаемое оборудование – это основные фонды, которые облагаются налогами. С другой стороны, это НДФЛ и налоги на заработную плату. Это и трудоустройство большого количества людей.

По словам министра, по итогам 2023 года будут подготовлены предложения по актуализации мер и инструментов поддержки предпринимателей в рамках госпрограмм.

В то же время, как считает губернатор области Андрей Травников, министерство со своей стороны не дорабатывает в плане оперативности взаимодействия с бизнес-сообществом.

— В вашем выступлении просматривается не очень деловой подход в части оперативности, — заявил губернатор министру. — Предприниматели так решения не принимают. Вы предлагаете проанализировать эффективность мер поддержки только по итогам 2023 года. То есть, ещё больше полугода будем ждать только выводов для принятия решений. Давайте не дотягивать до конца года. Действительно, программа поддержки очень обширная. Мы намерены меры поддержки увеличивать по востребованным направлениям. Второе — необходимо оценить эффект для экономики, чтобы направить дополнительные ресурсы на те отрасли, которые дают наибольший эффект.

По информации областного Минпромторга, на территории региона действуют почти 149 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 67 тыс юрлиц и 81 тыс индивидуальных предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий в Новосибирской области в 2022 году составил более 2 трлн руб. (более 50% оборота всех организаций), темпы роста к 2021 году – 107,9%. Ожидаемое значение оборота по итогам 2023 года – более 2,3 трлн руб. (темп прироста по консервативному сценарию – более 106%). Среднесписочная численность сотрудников малых и средних предприятий 323,7 тыс человек (36% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций). Господдержка в 2022 году оказано 13,8 тыс субъектам МСП (+26,5% более плана на год). Получателями поддержки создано более тысячи новых рабочих мест (+2,5% к плановым показателям). В 2023 году на реализацию программ поддержки предпринимателей планируется направить 471 млн руб.

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