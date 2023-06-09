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На станции метро «Спортивная» установлено первое навигационное табло

  • 09/06/2023, 10:29
Автор:
метро Спортивная в Новосибирске
Все навигационные табло установят в первой декаде июля.

На данный момент на станции метро «Спортивная» смонтирован первый указатель  навигационное табло — для удобства пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба подрядчика ООО «СпецТрансСтрой».

— Он полностью соответствует системе городской навигации в метрополитене и расположен на самом видном месте, — говорится в сообщении.

Навигация включает указатель в сторону правого берега и названия всех станций метро правобережной ветки и переходов к поездам Дзержинской линии на русском и английском языке. Для удобства пассажиров она подсвечивается, а текст укрупнен.  Такие табло будут смонтированы на всех выходах и входах в метро, к поездам и выходам в город. Информация на указателях будет дублироваться и дополняться близлежащими объектами.

Все навигационные табло ООО «СпецТрансСтрой» планирует установить в первой декаде июля. Помимо этого, на станции в полном объеме установлены все информационные лайтбоксы. Наполнение данных лайтбоксов информацией также будет выполнено в первой декаде июля.

Напомним, что за задержку сроков сдачи станции метро «Спортивная» подрядчик выплатит более 16 миллионов рублей. Проблемы возникли с документацией, которая сегодня находится на экспертизе в Москве. Как отмечали в прокуратуре, подверглись изменениям некоторые значительные технические изделия — с учетом сложившейся на сегодняшний день экономики, поэтому появилась необходимость в получении экспертного заключения на их использование и иэто сдвинуло сроки строительства.

Ранее редакция сообщала о том, что возбуждено дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная».

Фото предоставлено пресс-службой СпецТрансСтрой

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная метро в Новосибирске метро в Новосибирске


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