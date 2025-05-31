Почти 100 компаний и ИП незаконно работают с самозанятыми в Новосибирске

С начала 2025 года налоговыми органами Новосибирской области установлены 94 организации и индивидуальных предпринимателя, которые находятся в зоне риска по злоупотреблению использования труда самозанятых граждан. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС региона. По сравнению с первым кварталом 2024 года количеств таких юрлиц и ИП уменьшилось на 14%.

— Как правило, эти компании и предприниматели взаимодействуют со своими бывшими работниками, после увольнения которых не прошло двух лет, — уточнили в налоговой.

Ранее в УФНС отмечали, что попытки работодателей заместить гражданско-правовой договор с сотрудником на договор с самозанятым, чтобы уйти от уплаты НДФЛ и социальных взносов, легко вычисляются, поэтому для региона это нарушение не характерно.

На начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тыс. человек, получивших статус самозанятого. Это уже в три раза больше, чем ИП. За год количество плательщиков налога на профессиональный доход в области выросло на 71 тысячу, что в 1,1 раз больше, чем годом ранее. С 2020 года самозанятые заплатили в бюджет региона 4,5 млрд. руб. В 2024 году НДП к уплате составил 1,8 млрд. руб., что в 1,3 раза больше налога, исчисленного в 2023 году. Средняя сумма чека самозанятого составляет 1 447 руб. Общая сумма дохода, выплаченная в пользу самозанятых с момента введения НПД, составила 111,5 млрд. руб., в том числе полученная в 2024 году — 45,9 млрд. руб.

Напомним, сейчас в Госдуме РФ обсуждается возможность включения самозанятых в систему социальных гарантий, что приведет к повышению налога на профессиональный доход.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый 11 новосибирец получает зарплату ниже минимального размера оплаты труда.