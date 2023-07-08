В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

В 2023-2025 году ООО ОПХ «Дары Ордынска» планирует построить 10 складских помещений общей площадью 15 тысяч квадратных метров для хранения, переработки и упаковки овощей общим объёмом более 19000 тонн. Два ангара уже построены и после установки необходимого оборудования смогут принять урожай этого года. Об этом сообщил в ходе визита губернатора области директор ООО ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Сегодня продукция хозяйства реализуется в крупных региональных торговых сетях Новосибирска и Кемерова, поставляется на север страны, на Камчатку, в Московскую и Ростовскую области, Краснодарский край, другие регионы России, а также в страны ближнего зарубежья — Киргизию, Казахстан, Узбекистан. Кроме того,

В плаха хозяйства увеличение объема производства овощей. Для этого в 2023 году компания планирует запустить систему мелиорации с площадью орошения 70 га. К 2025 году стоит задача увеличить её до 803 гектаров (в 2022-м было около 40), а к 2030-му – до 1,5-2 тысяч гектаров.

По данным Seldon.Basis, ОПХ «Дары Ордынска» зарегистрировано в 2012 году, выращивает, в том числе, горох, картофель, капусту, морковь, лук, свёклу и салат. Владельцем компании является Шакир Сулейманов. Выручка компании в 2022 году составила более 406 млн рублей, чистая прибыль — 161,1 млн рублей. В апреле этого года хозяйство заняло второе место в Национальном органическом конкурсе в номинации «Народный органический бренд».

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