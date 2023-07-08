Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

В Новосибирске спрос на ремонт мобильных телефонов в мае-июне вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе наиболее популярных запросов — ремонт iPhone (+73% за год), а вот Xiaomi стали чинить, наоборот, реже. Об этом Infopro54 сообщила пресс-служба Авито.

— На фоне растущего спроса на рынке мы наблюдаем и увеличение числа предложений от сервисных центров и профессиональных специалистов по ремонту техники — по всей стране в мае-июне рост составил +39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — комментирует Георгий Акопян, директор вертикали Авито Услуги. —Мы ожидаем дальнейший рост количества предложений на рынке. А в условиях некоторых ограничений в работе авторизованных сервисов потребители ищут профессиональную квалифицированную помощь по ремонту техники среди частных специализированных центров и мастеров.

Объявлений от сервисных центров и профессиональных специалистов, которые предлагают услуги по ремонту iPhone, стало больше на 41%. Примечательно, что одновременно растет спрос и на ремонт другой техники Apple. Например, по всей стране услуги по ремонту MacBook искали на 74% чаще.

С мая по июнь этого года в России также вырос спрос на ремонт мобильных телефонов от китайских и корейских брендов. Наиболее активно за услугами по ремонту обращались владельцы Huawei — интерес пользователей платформы к ним увеличился на 51%. Объявлений от сервисных центров и профессиональных специалистов по стране стало больше на 25%. Интерес к ремонту смартфонов брендов Xiaomi и Samsung за последний год в РФ снизился на 18% и 33% соответственно.

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