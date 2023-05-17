Прокуратура добилась ликвидации свалки стройматериалов в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска добилась ликвидации свалки строительных отходов на перекрёстке улиц Кедровой и Утренней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Заельцовского района.

— И.о. прокурора Заельцовского района Новосибирска Дмитрий Косенко внес представление директору МКУ Новосибирска «Управление дорожного хозяйства», по результатам рассмотрения которого свалка строительных отходов ликвидирована, — говорится в сообщении прокуратуры.

Вчера землю начали рекультивировать, а за ходом работы следит прокуратура.

Отметим, что свалка образовалась в результате завершения реконструкции автомобильной дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, что в Новосибирской области приступили к ликвидации свалок. Для реализации мероприятий разработана необходимая проектно-сметная документация. Планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы запланированы на 2023-2024 гг.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидирована свалка вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.