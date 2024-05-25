Суд оставил под стражей замглаву Краснообска, обвиняемого во взятке в Новосибирске

Суд оставил под стражей заместителя главы рабочего посёлка Краснообск Евгения Коржова, обвиняемого в получении взятки.
Как сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области, Коржова задержали с поличным при получении 180 тысяч рублей от предпринимателя.
Напомним, что ранее Коржов требовал от своих подчинённых заключать прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла о производстве и установке декоративных изделий на территории посёлка.
3 мая 2024 года суд принял решение заключить Коржова под стражу до 2 июля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что директора ДКЖ Елену Марченко и ее коллегу отправили под домашний арест.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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