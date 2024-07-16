Прокуратура добилась ремонта 50-летних сетей теплоснабжения в Бердске

Прокурорская проверка выявила, что более 13 км тепловых сетей Бердска находятся в ненормативном состоянии и эксплуатируются более 50 лет.

— 25 участков магистральных тепловых сетей, общей протяженностью 13 км, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия местной администрации и теплоснабжающей организации незаконным и обязать заменить участки.

Решением Бердского городского суда иск был удовлетворен и теперь участки будут приведены в надлежащее состояние.

— Фактическое исполнение решения суда находится в прокуратуре города на контроле, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что строительства ливневки добилась прокурора в Новосибирске.