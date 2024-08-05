Прокуратура добилась установки фонарей на трассе под Новосибирском

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области через суд обязала дорожников установить стационарное электрическое освещение на пешеходных переходах.

Ранее была проведена плановая проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

— На региональной автомобильной дороге К-17р вблизи р. п. Краснозерское, с. Майское, с. Мохнатый Лог, с. Колыбелька, с. Локтенок, с. Нижнечеремошное, с. Веселовское Краснозерского района в нарушение нормативных требований не оборудовало семь пешеходных переходов стационарным электрическим освещением, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор Краснозерского района обратился в суд с иском к территориальному управлению автомобильных дорог. Он потребовал, чтобы учреждение оборудовало семь пешеходных переходов электрическим освещением.

Суд удовлетворил требования. Теперь прокуратура будет следить за тем, чтобы решение суда было выполнено.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась приватизацией санаториев Новосибирской области.