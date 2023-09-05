В Калининском районе Новосибирска раскрыта кража радиатора из квартиры. Задержаны 35-летний житель Калининского района и его 40-летний подельник. Об этом сообщает пресс-службы МВД по Новосибирской области.

— Из квартиры дома по улице Богдана Хмельницкого совершена кража радиаторов. Действия злоумышленников попытались пресечь граждане, которые производили ремонтные работы в соседней квартире. Они успели остановить одного из мужчин и удерживали его до приезда сотрудников полиции. В это время второй успел скрыться с похищенным имуществом, — говорится в сообщении.

В ходе обхода территории сотрудниками полиции были задержаны: подозреваемый и его подельник. Выяснилось, что радиатор был сдан в пункт приема металлолома.

Оба фигуранта проникли в квартиру через форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев.

Возбуждено уголовное дело за кражу. В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска обнаружены два подпольных казино.