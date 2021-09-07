За полгода новосибирцы потратили на ювелирные изделия почти 2 миллиарда рублей

Сеть SOKOLOV назвала города, лидирующие по продажам ювелирных изделий по итогам первых шести месяцев текущего года. Новосибирск занял четвертое место в рейтинге сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и показал лучший результат среди городов СФО. Также городами-лидерами стали Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Красноярск, Казань и Воронеж.

За вышеуказанный период новосибирцы потратили 1,95 миллиард рублей на ювелирные изделия, немного уступив Екатеринбургу по полугодовому обороту. При этом общий объем российского ювелирного рынка превысил 128 миллиардов рублей, более 12 миллиардов из которых пришлись на Сибирский федеральный округ.

Суммарный оборот ювелирных изделий в Новосибирской области составил 2,2 млрд. рублей, а средний расход в пересчете на душу населения – 779 рублей. При этом в самом Новосибирске средний расход на душу населения приблизился к 1,3 тысяче рублей, а средний чек составил 5 053 рубля.

— Интерес к ювелирным изделиям продолжает расти во всех регионах страны. Во-первых, влияет приход крупных сетевых игроков, которые предоставляют высокое качество, широкий ассортимент и комфортный сервис. Во-вторых, сказываются ограничения пандемии, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов.

SOKOLOV – лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной Палаты РФ и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов (220 монобрендовых торговых точек). Доля бренда на ювелирном рынке России по данным Euromonitor сегодня превышает 15%. Brand Awareness достигает 90% (наведенное знание), 28% в опросе OMI назвали SOKOLOV любимым ювелирным брендом.