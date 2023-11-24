Прокуратура начала проверку фекального потока на одной из улиц Бердска

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после заявлений местных жителей о затоплении участков по улице Солнечная сточными водами в Бердске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура города оценит соблюдение требований законодательства о водоотведении МУП «Комбинат бытовых услуг», — говорится в сообщении.

Днем ранее жители улицы Солнечной в Бердске забили тревогу. По словам одного из местных жителей, фекальные потоки постоянно заливают улицу из канализационной насосной станции (КНС), так как она не функционирует должным образом, и требует замены. Другая жительница обратилась с заявлением в прокуратуру.

Напомним, что аукцион на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству водозаборных сооружений Бердска — насосной станции первого подъема, признан несостоявшимся.

Под строительство выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25 289,0 кв.м. В документации сказано, что производительность насосной станции должна была составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчику необходимо было предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Также в 2020 году на улице Боровой ввели локальный режим ЧС из-за фекального потопа. Бетонный канализационный коллектор разрушился из-за просадки грунта на улице Боровой. Отметим, что Боровая и Солнечная находятся не так далеко друг от друга.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит семью наркоманов с грудным ребенком в Новосибирске.