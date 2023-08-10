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Александр Назаров: На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

  • 10/08/2023, 11:53
Автор:
Александр Назаров, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners ческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения
Речь идет об объектах высокого класса. Они необходимы современному технологичному бизнесу, который выходит в регион или расширяется на домашнем рынке.

Брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров на августовском заседании VIP-club’а назвал ключевые тренды, актуальные для новосибирского рынка недвижимости в первой половине 2023 года.

Коммерческая недвижимость

― В Новосибирске уже 15 лет практически не строится метро, и это оказывает серьезное влияние на рынок недвижимости. Бизнес в основном развивается вокруг метро, что привело к дефициту помещений в данных локациях, а значит, к росту цен и т.д.

За 13 лет в Новосибирске не построено ни одного бизнес-центра класса A и B. В 2010 году эксперты сильно напугали девелоперов тем, что офисный рынок в городе близок к насыщению и больше строить опасно. Сегодня это привело к серьезному дефициту предложения. Например, сейчас у меня в работе несколько клиентов, которым необходимы качественные офисные площади в районе 2-5 тысяч кв. м на правом берегу, а в Новосибирске их нет.

При этом если за время последних кризисов в России, в Москве цены на офисы снижались, так как арендаторы уезжали из столицы, то в Новосибирске такого тренда не был ― дефицит сохранялся. Цена на офисы упала на 5-10%, но потом быстро вернулась назад. За последние 10 лет на сегменте офисной недвижимости у нас в городе сохраняется напряженная стабильность, но без катаклизмов.

За 13 лет в Новосибирске также не построен ни один крупный ТЦ, что привело к дефициту площадей торговой недвижимости высокого класса.

Самый динамичный сегмент рынка коммерческой недвижимости в Новосибирске ― складской. К 2020 году мы подошли с жутчайшим дефицитом складов класса A и B: сдавать и продавать было нечего. Если бы в тот момент на рынок вошел любой объект площадью даже 20 тысяч кв. м, то он был бы сдан в сжатые сроки. Цены на склады до сих пор ползут вверх. Несмотря на то, что многие иностранные компании ушли из России, бизнес в Новосибирске очень активно развивается.

Еще один тренд последних лет — раньше была пропорция: 80% покупателей приобретали недвижимость для сдачи в аренду, то сейчас больше покупают помещения под свой бизнес. И это интересно, так как появилось много необычных бизнесов, которых ранее не было на рынке.

В целом 2023 год принес много интересных концептуальных проектов. Если в начале года мы предполагали, что цены и интерес к коммерческой недвижимости будут падать, инвесторов будет мало, то сегодня все оказалось очень весело. Самый востребованный сегмент по итогам полугодия попрежнему офисы. Здесь происходят просто чудеса. Freedom, который строится на набережной, снимает сливки этого спроса, так как продает этажами, причем по цене, которой нет на рынке ― 200-250 тысяч за «квадрат». Такие деньги, по сути, инвесторы платят за воздух, так как объект будет построен только через 2-3 года.

В этом году на рынок в принципе выходит большое количество проектов, которые начинают ломать ценообразование.

Очевидный тренд 2023 года ― люди начали инвестировать в апартаменты. Каждый новый проект этого типа представляет на рынок свою концепцию: Gagarin City, Time Park, Freedom, IQ apart, Voroshilov, Nova-апарт, «Пилигрим», «Аэрон». Для локальных инвесторов это стало спасением, так как это уникальная концепция для вложения средств в объекты гостиничного сервиса с гарантированной доходностью. Для Новосибирска это еще новинка, и никто толком не понимает, как такие инвестиции будут работать, но продажи апартаментов растут. На мой взгляд, здесь нужно быть аккуратными, так как впереди маячит перенасыщение рынка, и каждый проект нужно изучать очень тщательно.

Думаю, что дефицит на рынке коммерческой недвижимости в регионе сохранится еще 2-3 года, и только потом начнут появляться новые объекты, которые сейчас находятся в стадии проектирования.

Жилая недвижимость

В 2023 году на рынке жилой недвижимости в Новосибирске мы наблюдаем рост интереса к качественным дорогим концептам. Новосибирск дорос до того, чтобы в них инвестировать. Причем цены в таких объектах становятся откровением как для экспертов, так и для девелоперов, потому что в данных локациях такой стоимости квадратного метра в Новосибирске никогда не было, места никогда не котировались. Но пришел бизнес со своей концепцией, масштабно вкладывается в проект, в дизайн, в благоустройство, интерьер, маркетинг — и это начинает работать: недвижимость продается в 1,5 раза дороже, чем ты ее оценивал. Таких примеров довольно много. Сегодня концепция проекта ― один из самых важных критериев успешности.

Сейчас очень эффективна практика инвестирования на старте проекта: если вы обратитесь за покупкой в начале строительства объекта, то заработаете гораздо больше денег, чем на финише проекта. Недавно в Новосибирске стартовал проект, к запуску которого девелопер готовился 1,5 года. В ходе презентации выяснилось, что в объекте забронированы около 80% квартир. Это уже успех и говорит о том, что проект интересный и цены доступные. Но, на мой взгляд, ребята недоглядели, так как я ожидал, что цены в ЖК будут в 1,5 раза выше, то есть они могли бы заработать больше, если бы брони было меньше.

Вложение денег в премиальную недвижимость всегда было консервативной инвестицией, так как цена на нее не падает. Но сейчас покупка квартир такого класса в Новосибирске больше не про инвестиции, а про повышение качества жизни. Пока в нашем городе таких проектов мало, поэтому их рассматривают под микроскопом, внимательно отслеживают, ищут минусы и плюсы, а потом приобретают, так как нужно вложить деньги в надежные активы. Поэтому каждый проект элитной недвижимости, который сегодня появляется на рынке, ― это очень хорошо.

Александр Назаров в продажах с 1993 года, в недвижимости — с 1999-го. Прошел путь от риэлтора до владельца собственного бизнеса, специализируется на коммерческой зарубежной недвижимости. Эксперт в маркетинге недвижимости и построении персонального бренда.

Фото предоставлено Александром Назаровым

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : склады Новосибирска новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска коммерческая недвижимость Новосибирска апартаменты Новосибирска Александр Назаров VIP-club Nazarov & Partners


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