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Прокуратура настаивает на корректировке постановления мэрии, ограничивающего продажу алкоголя

  • 17/01/2023, 17:47
Автор:
ограничение на продажу алкоголя
Гражданин, обратившийся в ведомство, считает, что власти учитывают не все нюансы при выдаче разрешений на торговлю алкоголем.

На личном приеме у прокурора области Александра Бучмана гражданин поднял вопрос о законности постановления мэрии города от 30.09.2022 №3554 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». В пресс-службе прокуратуры напоминают, что постановлением определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. — В процессе правоприменения выявлена неопределенность содержащихся в постановлении мэрии положений и понятий, которая привела к неоднозначному пониманию и их произвольному применению органами государственной власти и организациями, — пояснили в ведомстве. — В ходе проверки установлены факты наличия нескольких входов (служебных, технических и иных) в образовательные организации либо на их территорию, не учитываемых органами контроля при решении вопроса о возможности осуществления торговой деятельности вблизи образовательных учреждений, которые фактически используются для прохода посетителей, в том числе несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях.

В прокуратуре уточнили, что в связи с жалобой были проверены четыре школы, в двух из них выявлены нарушения. В ходе проверки выявлено двоякое толкование норм закона, в связи с чем внесено представление для исключения подобных фактов в других образовательных учреждениях города.

— Любой вход в образовательное учреждение должен учитывать при расчете расстояния до объекта, в котором реализуется алкогольная продукция, — подчеркивают в прокуратуре.

В частности, расстояние до киоска, магазина, учреждения общественного питания и т.д. нужно считать не только от входа «для посетителей», но и до любого другого входа в здание образовательного учреждения. Внесение изменений в постановление мэрии города находится на контроле прокурора города.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева подтвердила, что у предпринимателей (не только нашего муниципалитета, но и других) при реализации подакцизной продукции возникают вопросы. Одним из них является расстояние до образовательных учреждений.

— Сейчас в постановлении сказано, что расстояние измеряется напрямую. Предпринимательское сообщество считает, что при определении расстояния, на котором возможна реализация подакцизной продукции, важно учитывать естественные препятствия, — говорит эксперт. — Что касается других входов в образовательные организации, которые не предусмотрены как основные (технические, для подъезда машин, доставляющих продукты питания) и не рассчитанны для прохода несовершеннолетних, на мой взгляд, их учитывать не нужно, так как они с точки зрения закона не являются входом.

По ее словам, сейчас Ассоциация малоформатной торговли и реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках публичных консультаций, проходящих по данному постановлению, готовит предложения для корректировки нормативного акта.

— Мы ждем конструктивных предложений от бизнеса по поводу возможного внесения изменений в постановление. Уверена, что совместными усилиями сделаем документ намного эффективнее, —  подчеркнула Наталия Кошелева.

 

Ранее редакция сообщала, где в Новосибирске нельзя продавать алкоголь. 

Фото Pixabay — photosforyou

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа алкоголя ограничение на продажу алкоголя


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