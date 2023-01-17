Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует

Осенью прошлого года депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук обратился к президенту РФ с просьбой издать Указ о завершении в стране частичной мобилизации. Аналогичные обращения также направляли его однопартийцы из других регионов, включая Карелию, Новгородскую область и Петербург.

В администрации президента ответили, что 28 октября 2022 года «завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе», а военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. Копия документа опубликована в Telegram-канале «Псковское Яблоко».

— Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» продолжается, — говорится в ответе.

Из ответа на обращение Эмилии Слабуновой (Заксобрание Карелии) следует, что такого указа не будет, так как для него отсутствуют «правовые основания».

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Минобороны России тогда сообщало, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных.

В конце октября Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации, однако президент так и не подписал соответствующий Указ.

Глава комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас объяснил это тем, что необходимости в указе о завершении мобилизации попросту нет, так как, «с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет».

— Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей, — заявлял Клишас.

Ранее редакция сообщала, что Путин создал совет по мобилизации.

Фото: pexels.com — Владимир Николаевич