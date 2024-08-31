«СЕЛЛ-Сервис» открыл «дочку» в Узбекистане

Директор и собственник новосибирской компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак принял решение о создании в Узбекистане дочерней компании ООО «SELL-SERVICE VOSTOK». Размер уставного фонда — 2,1 млрд сум. Компания зарегистрирована в Ташкенте. Директором избран Петр Новак.
В списке видов деятельности «дочки» — оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками, зерном и семенами, какао, чаем и пряностями. Кроме того, включила в список возможной сферы деятельности складирование, а также производство пряностей и приправ.
Как пояснил финансовых консультант «СЕЛЛ-Сервис» ООО «Юнисервис-Капитал», создание «дочки» в Узбекистане связано с планами новосибирцев активнее развивать продажи в странах Средней Азии со второго полугодия 2024 года.
ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» будет работать с клиентами из стран Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, а также Казахстан. Компания уже открыла офис, приняла сотрудника и выбрала 3PL склад с оказанием услуг растаможки, маркировки, хранения и доставки до покупателя, уточняет финансовый консультант.
— В планах на второе полугодие 2024 года — сконцентрироваться на продажах в Ташкенте, а также продолжить расширение клиентской базы в России. Мы планируем выйти на немалый охват, что является серьезной задачей, — прокомментировал Петр Новак.
Ранее «Юнисервис-капитал» сообщал, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам второго квартала 2024 года превзойдет собственный план по уроню выручки с НДС на 2% и валовой прибыли на 58%. Достижению результата поспособствовал рост цен на какао-продукты.
Напомним, «СЕЛЛ-Сервис» вышел на рынок Узбекистана в 3 квартале 2023 года. Компания заключила договор о сотрудничестве с крупным производителем конфет из Ташкента. Петр Новак пояснял, что в планах компании к середине 2024 года компания планирует по Узбекистану получать в месяц 50 — 100 млн руб. выручки, по Казахстану и Киргизии 15 — 30 млн руб. в месяц.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. В апреле компания приняла решение выплатить дивиденды за два ковидных года.
Ранее редакция сообщала о том новосибирская компания «Здравмедтех» открыла производство в технопарке Узбекистана.
Фото freepik, автор: freepik
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