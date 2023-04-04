Рекламодателям

Новые жилые дома появятся в Кольцово

  • 04/04/2023, 17:52
Автор:
Новые жилые дома появятся в Кольцово
Стройнадзор региона взял их на контроль.

В реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор на основании извещения «О начале строительства, реконструкции объекта» включены новые дома в р.п.Кольцово, говорится на сайте стройнадзора Новосибирской области.

Одним из проектов является продолжение строительства малоэтажных многоквартирных домов в ЖК «Ботаника» — жилой дом № 9 на 83 квартиры и жилой дом № 10 на 56 квартир. Застройщиком проекта является ООО «Ботаника Девелопмент».

Второй проект — многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями коммерческого назначения и встроенной подземной автостоянкой на 294 квартиры. Это первый корпус в рамках первой очереди нового жилого комплекса в р.п. Кольцово, реализует который СЗ «Эталон — Новосибирск» (входит в ГК «Эталон»).

По данным Seldon Basis, ООО «Ботаника Девелопмент» зарегистрирована в 2020 году в Новосибирске. Основногй вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал компании 17,2 тысячи рублей. Учредителями компании в равных долях являются физические лица — Юлия Богданова, Татьяна Кравцова, Мария Степина и Айрат Ямаев. Генеральный директор — Александр Матис. За 2021 год сдана нулевая финансовая отчетность.

Группа компаний «Эталон» создана в 1987 года. Компания специализируется на строительстве производственных помещений и жилой недвижимости. На начало 2023 года география присутствия группы «Эталон» включает восемь регионов: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. По данным Seldon Basis, выручка компании в 2022 году составила 7,8 млрд рублей, чистая прибыль — 3,4 млрд рублей. Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система». ООО Специализированный застройщик «Эталон» образовано в 2007 году. Основной вид деятельности — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тысяч руб. 95% уставного капитала компании принадлежит ООО «Сибирский драйв», остальные 5% генеральному директору Евгению Груздеву. Выручка компании в 2021 году составила 2,2 млн рублей, убыток — 3,5 млн рублей.

В районе Михайловской набережной в Новосибирске ГК «Эталон» начала строить комплекс Freedom, вместо ранее анонсированного МФК «Снежная миля».

 

Ранее редакция назвала топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в Новосибирске.

Фото с сайта Стройнадзора Новосибирской области

302

Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство новостройки малоэтажное строительство


Спецоперация на Украине

Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Угольная компания строит частную железнодорожную ветку

Угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря

Она позволит компании увеличить экспорт угля.
Читать статью >>
Пункт пропуска «Ташанта»

Пункт пропуска «Ташанта» оборудуют новым комплексом весогабаритного контроля

На него выделено 54 млн рублей.
Читать статью >>
поддержка местных производителей

Предприниматели предлагают раскрутить бренд «Новосибирь»

Для продвижения продукции местных компаний.
Читать статью >>
Русфонд

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 162 387 рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Угольная компания «ЭЛСИ» строит частную железнодорожную ветку до побережья Охотского моря

04/04/2023, 17:40

Пункт пропуска «Ташанта» оборудуют новым комплексом весогабаритного контроля

04/04/2023, 17:34

Путин пообещал до июля 2024 года оставить тарифы ЖКХ без изменений

04/04/2023, 17:23

Губернатор Алтайского края подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения

04/04/2023, 16:20
Популярное

Легальная перепланировка квартиры: разрешенные и запрещенные меры

04/04/2023, 16:48

Миграционный поток россиян, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два

04/04/2023, 15:45

Финансовый гороскоп на апрель

03/04/2023, 17:44
Новости компаний

ВТБ подключил корпоративные карты для крупного бизнеса к Mir Pay

04/04/2023, 15:54

ВТБ объединяет сервисы для поддержки клиентов с просрочкой

04/04/2023, 10:48

Участвуй в конкурсе «Сибирь.ПРО» – стань лучшим журналистом Сибири!

04/04/2023, 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска