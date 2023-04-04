Новые жилые дома появятся в Кольцово

В реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор на основании извещения «О начале строительства, реконструкции объекта» включены новые дома в р.п.Кольцово, говорится на сайте стройнадзора Новосибирской области.

Одним из проектов является продолжение строительства малоэтажных многоквартирных домов в ЖК «Ботаника» — жилой дом № 9 на 83 квартиры и жилой дом № 10 на 56 квартир. Застройщиком проекта является ООО «Ботаника Девелопмент».

Второй проект — многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями коммерческого назначения и встроенной подземной автостоянкой на 294 квартиры. Это первый корпус в рамках первой очереди нового жилого комплекса в р.п. Кольцово, реализует который СЗ «Эталон — Новосибирск» (входит в ГК «Эталон»).

По данным Seldon Basis, ООО «Ботаника Девелопмент» зарегистрирована в 2020 году в Новосибирске. Основногй вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал компании 17,2 тысячи рублей. Учредителями компании в равных долях являются физические лица — Юлия Богданова, Татьяна Кравцова, Мария Степина и Айрат Ямаев. Генеральный директор — Александр Матис. За 2021 год сдана нулевая финансовая отчетность.

Группа компаний «Эталон» создана в 1987 года. Компания специализируется на строительстве производственных помещений и жилой недвижимости. На начало 2023 года география присутствия группы «Эталон» включает восемь регионов: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. По данным Seldon Basis, выручка компании в 2022 году составила 7,8 млрд рублей, чистая прибыль — 3,4 млрд рублей. Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система». ООО Специализированный застройщик «Эталон» образовано в 2007 году. Основной вид деятельности — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тысяч руб. 95% уставного капитала компании принадлежит ООО «Сибирский драйв», остальные 5% генеральному директору Евгению Груздеву. Выручка компании в 2021 году составила 2,2 млн рублей, убыток — 3,5 млн рублей.

В районе Михайловской набережной в Новосибирске ГК «Эталон» начала строить комплекс Freedom, вместо ранее анонсированного МФК «Снежная миля».

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