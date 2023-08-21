Свыше 40 нарушений выявлено в сфере транспортного обслуживания в Бердске

Прокуратурой города провела проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Проверки подверглись три организации. Было выявлено свыше 40 нарушений, возбуждено порядка 18 административных дел. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы по Новосибирской области.

– Водители автобусов работают в отсутствие заключенных трудовых договоров; выявлены факты допуска транспортных средств на маршрут в отсутствие договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, транспортные средства не оснащены системой «Глонасс», – говорится в сообщении.

Устранение нарушений поставлено в прокуратуре города на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура нашла нарушения на стройке в Новосибирске, где погиб рабочий.