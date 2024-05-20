Александр Николаенко будет курировать цифровую трансформацию Новосибирской области

По информации источника Infopro54, новым руководителем ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» станет Александр Николаенко. Предыдущий руководитель Евгений Попантонопуло 17 мая был назначен вице-мэром Новосибирска.
На момент публикации материала комментарий Николаенко редакции получить не удалось.
В ведении ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» находятся несколько информационных систем, стационарное и мобильное оборудование для сбора картографической информации и разработки систем голосовых ассистентов. Для наполнения систем, их поддержания в актуальном состоянии и развития, выделены несколько отделов, которые укомплектованы профессионалами ИТ-рынка, отмечается на сайте центра.
В частности, центр разрабатывает, развивает и обслуживает:
Напомним, до сентября 2023 года Александр Николаенко возглавлял ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд». Правительство Новосибирской области в лице Миннауки не продлило с ним очередной договор. Представители инновационных компаний Новосибирска и области обращались к замгубернатору области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Николаенко. Однако, на его место был назначен Станислав Болотов, который проработал в этой должности до апреля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска уходит глава ИТ-департамента Александр Горнштейн.
Фото ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», автор: пресс-служба.
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