Прокуратура обязала сельсовет под Новосибирском предоставить жильё инвалиду

Барабинская межрайонная прокуратура обратила внимание на жизненную ситуацию в которой оказалась местная жительница: будучи инвалидом, она жила в аварийном доме.

Как рассказали в прокуратуре, пенсионерка — инвалид третьей группы. Она жила в помещении, где её жизни угрожала опасность, согласно договору социального найма.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя предоставить женщине благоустроенное жильё на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района. Жильё должно быть предоставлено вне очереди и по договору соцнайма.

— Требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, гражданке по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира площадью 60 кв. метров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники оформили кредит под 67% годовых на пенсионера в Новосибирске.