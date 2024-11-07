Новосибирские работодатели разрешают сотрудникам приводить в офис питомцев

Кадровый голод вынуждает работодателей не просто улучшать условия труда, но и делать их по-домашнему уютными. Некоторые новосибирские компании стали разрешать своим сотрудникам приходить на работу со своими домашними питомцами.

Так, пушистые любимцы частенько заглядывают в офис производственно-торговой компании зоотоваров и кондитерских изделий «Марс». Администратор Марина рассказала Infopro54, что сотрудникам разрешается приводить домашних питомцев на работу.

— Я работаю здесь совсем недавно, но уже пару раз видела у нас на работе домашних животных, — призналась она.

Стоит отметить, что компания «Марс» начала тестировать pet friendly офис в Новосибирске еще в 2018 году.

При этом, сами компании стараются сильно не афишировать подобную практику. Об этом Infopro54 сообщила директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Компании скрывают этот момент, так как есть правила санитарно-эпидемиологической станции. Ведь у кого-то из сотрудников или клиентов может быть аллергия на животных. И люди могут пойти жаловаться в трудовую инспекцию, а это будут большие штрафы для работодателя, — пояснила она.

Несмотря на это, согласно опросу SuperJob, проведенному в октябре текущего года, домашние животные есть в офисах практически каждой пятой организации (19%), при этом в 2021 году они были только у 9% организаций. У 8% работодателей они появились случайно, а 11% компаний приобрели их сознательно.

Выделили аналитики и сферы деятельности, до которых чаще всего допускают усатых и пернатых. Так, чаще всего животные появляются в офисах банков (15%) и IT-компаний (13%). Руководство этих компаний дает добро на присутствие в офисе рыбок или амфибий, кошек, попугаев, различных грызунов и черепах, хотя у некоторых есть даже собаки и кролики.

Аналитики сервиса рассказали, что питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников. Интересно, но главными любителями животных в офисе являются сотрудники IT компаний. Стоит отметить, что в опросе участвовали около тысячи представителей компаний из всей России, в том числе и Новосибирские.

Ранее, совместный опрос «Нетологии», фонда помощи бездомным животным «Ника» и магазина «Четыре лапы» показал, что 29% соискателей считают допуск домашних животных в офис приятным бонусом при устройстве на новое место работы. А 14% опрошенных и вовсе заявили, что выбирают удаленку, чтобы не оставлять питомца одного.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск вошел в топ-5 городов России по количеству груминг-салонов.