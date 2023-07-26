Андрей Щукин отказался от выборов губернатора Новосибирской области

Экс-замгубернатор Алтайского края, руководитель регионального отделения «Коммунистов России» в Новосибирской области Андрей Щукин, не сумел собрать подписи муниципальных депутатов для регистрации на выборах главы региона, сообщает издание «Атмосфера».

Он рассказал, что автографов народных избранников, которые ему удалось получить, не хватит для прохождения фильтра, поэтому смысла идти в избирком он не видит.

Напомним, для прохождения муниципального фильтра им необходимо собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) — глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов региона.

Возвращаться в Алтайский край Андрей Щукин не собирается. Он намерен сосредоточиться на работе по популяризации реготделения.

— Я первым подал документы в комиссию на выдвижение, многие в Новосибирской области узнали, что есть такой человек — Щукин Андрей Евгеньевич и есть такая партия — «Коммунисты России», совсем другие коммунисты, не путать с КПРФ, — заявил он изданию.

Напомним, выборы главы области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост в итоге поборются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Они представили в облизбирком документы для регистрации, в том числе листы поддержки.

Ранее редакция сообщала, что на выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов.