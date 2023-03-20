В этом году в Новосибирске могут реконструировать Первомайский сквер

— Думаю, что хорошим продолжением успешного проекта по созданию нового дома для театра Афанасьева будет в этом году реконструкция Первомайского сквера, — заявил в ходе оперативного совещания губернатор области Андрей Травников, обращаясь к мэру Новосибирска Анатолий Локтю. — Нужно как-то обеспечить преемственность, чтобы один проект дополнял другой.

Ранее глава города сообщал о завершившейся реконструкции и переезде в новой здание театра Афанасьева. Как сообщалось ранее, запуск новой театральной площадки позволил увеличить число посадочных мест в зале с 100 до 209. Оборудованы зрительское фойе и отдельное кассовое помещение. Для артистов и других работников оборудованы репетиционный зал, гримерные, студия звукозаписи, помещения для хранения декораций, реквизита, костюмов, выделены помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха. На реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» потратили 654 млн руб. Первым представлением в театре стал творческий вечер, посвященный открытию нового здания и 35-летию театра. Уже на следующей неделе в театре пройдут премьерные показы спектакля по пьесе Леонида Леонова «Унтиловск».

Напомним, что проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска в мэрии анонсировали ещё в 2021 году. В частности, речь шла о наполнении пространства новыми арт-объектами, реконструкции дорожек, реставрации фонтанов, оформлении входной зоны со стороны ул. Советской и так далее.

В то же время до недавнего времени продолжались судебные разбирательства по поводу возможного сноса здания, в котором расположены кафе «Park Kafe» и «Перчини». В прошлом году муниципалитет пытался добиться права собственности на здание. Ответчик требовал возмещения расходов на постройку объекта. Суд первой инстанции отказал мэрии в удовлетворении иска со ссылкой на решение арбитражного суда от 2021 года, согласно которого здание на тот момент уже подлежало сносу. В дальнейшем решение суда первой инстанции поддержала и апелляция.

Сейчас в суде рассматирвается иск муниципалитета о сносе еще одного кафе, расположенного в Первомайском сквере.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города.