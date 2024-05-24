Одиннадцать жителей Новосибирска лишились водительских прав

В Новосибирске одиннадцать человек, имеющих заболевания, при которых нельзя управлять транспортными средствами, были лишены водительских прав.
– Прокуратурой Ленинского района Новосибирска проверено соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении прокуратуры.
По сообщению ведомства, граждане в нарушение закона имели действующие водительские удостоверения. В связи с этим прокурор обратился в суд с исками о лишении их водительских удостоверений.
Ленинский районный суд удовлетворил требования, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за выходные задержали 25 пьяных водителей.
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