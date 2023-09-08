Мошенники создали Telegram-канал, имитирующий «Госуслуги»

Один из популярных развлекательных Telegram-каналов разместил рекламу ресурса под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаркой, похожей на логотип «Госуслуг», пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка». Этот канал закрыт, а, чтобы в него вступить, требуется подать заявку.

При этом создатели канала заявляют, что могут предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тыс руб. при наличии «хоть одного родственника», получить выплату в 107 тыс руб. «рожденным с 1946 по 1991 год» и другое.

В «Мошеловке» предупредили, что этот канал мошеннический, при переходе можно не только остаться без средств, но и подхватить вредоносный софт.

Суть в том, что после одобрения заявки на вступление пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и ему нужно пройти по еще одной ссылке. Вероятно, что обе ссылки будут фишинговыми, вредоносными.

Таким образом они пытаются взломать аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы получить доступ к контактам жертвы, перепискам, снимкам и видео, которые в дальнейшем могут использовать для манипуляций.

Эксперты «Мошеловки» напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф», и в Сети они помечены голубой галочкой.

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