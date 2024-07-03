Более пяти тысяч новосибирцев в 2024 году заболели кишечными инфекциями

С начала года в Новосибирске острыми кишечными инфекциями заболели более пяти тысяч горожан. Об этом сообщили представители Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
В летний период риски заболевания увеличивают плохо промытые овощи и фрукты. Заведующая эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Людмила Чернышова отметила, что в городе зарегистрированы два случая заболевания амебиазом и 12 случаев бластоцистоза. По ее словам, заразившиеся съели плохо промытые свежие овощи и фрукты, приобретенные на стихийных рынках Новосибирска.
Для борьбы с грызунами – переносчиками различных заболеваний районным администрациям рекомендовано обязать управляющие компании провести одномоментную дератизацию.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, большое количество случаев заболевания острыми кишечными инфекциями регистрируется после купания в несанкционированных местах. В 2023 году несоответствие воды в местах отдыха стало причиной, по которой на больничном оказалась треть заболевших.
Ранее редакция сообщала о массовом отравлении школьников в Новосибирской области.
Фото freepik, автор: katemangostar.
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