Более пяти тысяч новосибирцев в 2024 году заболели кишечными инфекциями

С начала года в Новосибирске острыми кишечными инфекциями заболели более пяти тысяч горожан. Об этом сообщили представители Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Рост заболеваемости наблюдается во всех районах города. Зарегистрированы вспышки сальмонеллёза в Кировском, Ленинском и Советском районах – взрослые и дети заразились через продукты, пояснили специалисты центра. Половина случаев заражения паразитами происходит при употреблении продуктов птицеводства в домашних условиях – недоваренными яйцами и мясом.

В летний период риски заболевания увеличивают плохо промытые овощи и фрукты. Заведующая эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Людмила Чернышова отметила, что в городе зарегистрированы два случая заболевания амебиазом и 12 случаев бластоцистоза. По ее словам, заразившиеся съели плохо промытые свежие овощи и фрукты, приобретенные на стихийных рынках Новосибирска.

Для борьбы с грызунами – переносчиками различных заболеваний районным администрациям рекомендовано обязать управляющие компании провести одномоментную дератизацию.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, большое количество случаев заболевания острыми кишечными инфекциями регистрируется после купания в несанкционированных местах. В 2023 году несоответствие воды в местах отдыха стало причиной, по которой на больничном оказалась треть заболевших.

Ранее редакция сообщала о массовом отравлении школьников в Новосибирской области.