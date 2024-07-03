Прокуратура потребовала обустроить остановки в одном из районов Новосибирской области

Прокуратура через суд принудила власти четырех сел Маслянинского района Новосибирской области обустроить остановки общественного транспорта.

Как сообщила прокуратура региона, в ходе проверки было обнаружено, что в четырех населенных пунктах Маслянинского района остановки не имеют тротуаров, посадочных площадок, пешеходных переходов, заездных «карманов» и контейнеров для сбора мусора.

Для обеспечения безопасности дорожного движения правоохранители обратились в суд с иском к администрациям поселков. В иске прокуратура требовала оборудовать остановки общественного транспорта в соответствии с государственными стандартами.

Иск был удовлетворен. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что главу сельсовета наказали за просроченную оплату уборки дорог под Новосибирском.