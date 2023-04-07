Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска осветить улицы

Мэрии Новосибирска вынесено представление городской прокуратуры по поводу некачественного освещения ряда улиц. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области по итогам проверки дорожной деятельности в плане организации уличного освещения. Соглавно выводам проверяющих, наиболее тёмными улицами города являются ул. Вавилова (Заельцовский район), Чистякова (Кировский), Забалуева (Ленинский), Широкая (Ленинский), Вокзальная магистраль (Железнодорожный), Ионосферная (Советский), Волочаевская (Дзержинский) и другие.

— Установлены недостатки и несоответствие требованиям, в том числе по световому потоку, мощности и уровню освещенности, — сообщают в ведомстве. — Прокурорами в ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД установлено, что на 13 улицах города уличное освещение обустроено не в полном объеме. Прокуратурой города мэру внесено представление об устранении выявленных нарушений, результаты его рассмотрения взяты прокуратурой области на контроль. Проверки в указанной сфере продолжены.

Напомним, что прокуратура периодически указывает муниципальной власти на те или иные нарушения в функционировании городского хозяйства. Например, одним из наиболее резонансных фактов стало решение суда в поддержку прокуратуры, обязывающего мэрию закупить несколько сотен единиц специализированной техники для уборки улично-дорожной сети. При этом, как поясняли в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на специальные нормативы, городу положено иметь на балансе не менее 1,5 тысяч единиц спецтехники.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска по итогам 2022 года, выполнены работы по восстановлению и реконструкции линии наружного освещения протяжённостью 86 км — 43 объекта и более тысячи светильников. Кроме того, дополнительно принято на баланс в оперативное управление 19,5 км линии наружного освещения — 29 объектов, 605 светильников.

Ранее редакция сообщала о задумке новосибирских учёных по поводу городского освещения без использования электричества.