Французский Danone откажется от ряда брендов в РФ

Французский производитель молочных продуктов Danone готовится вывести с российского рынка часть своих брендов, пишут «Известия» со ссылкой на «Danone Россия». Речь идет об Activia, Alpro, Actime.

В настоящее время изучаются варианты – к примеру, французы могут использовать для продуктов, продающихся под основными марками, локальные имена.

По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, Danone может согласиться использовать созвучные глобальным брендам названия и узнаваемые элементы оформления упаковки — в частности, «АктивиЯ» вместо «АктивиА».

— В целом многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях и насколько процесс будет растянут во времени, — поясняет Алексей Груздев.

По мнению экспертов, новому собственнику придется вложить большое количество средств в продвижение продукции, чтобы она по-прежнему вызывала интерес у покупателей.

Напомним, о том, что Danone собирается передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России и может списать до 1 миллиарда евро, стало известно еще прошлой осенью. Всего компании принадлежат 13 заводов в России.

В числе потенциальных покупателей активов Danone назывались такие российские компании, как «Комос Групп», «Русагро», «Черкизово», «Прогресс», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Дамате», а также подконтрольная АФК «Система» «Степь».

Ранее редакция сообщала, что на внедрение искусственного интеллекта в российскую экономику власти потратят 28 миллиардов рублей.

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