Прокуратура потребовала привести в норму улично-дорожную сеть Новосибирска

Прокуратура требует от мэрии Новосибирска принять меры по приведению улично-дорожной сети в надлежащее состояние.

— Прокуратурой проведены проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, — отметили в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокуроры провели комплексную проверку состояния дорожной разметки. Было обнаружено, что во всех районах города разметка не соответствует требованиям ГОСТ.

Так, например, на некоторых участках разметка отсутствует.

Всего нарушения были выявлены на 110 дорогах города.

— По данным фактам прокуратурой области мэру города внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожную разметку пластиком нанесли вблизи 11 школ и гимназий в Новосибирске.