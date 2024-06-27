Трое самовыдвиженцев подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска

Новосибирский облизбирком принял документы у трех человек, которые выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы в депутаты горсовета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №45. Информация об этом размещена на официальном сайте Новосибирского облизбиркома. Заявочная кампания завершится 17 июля.

Документы подали заместитель директора АНО «Институт политики и технологий» Михаил Большов (ранее выдвигал свою кандидатуру в Госдуму РФ; Заксобрание Новосибирской области; горсоветы Бердска, Новосибирска, Оби, Искитима; Мичуринского сельсовета Новосибирского района), домохозяйка Лариса Михайлова и самозанятый Андрей Сивенок.

Накануне «Единая Россия» (ЕР) заявила, что выдвинула своим кандидатом на допвыборы в горсовет предпринимателя Дмитрия Селезнева. Решение об этом принял президиум политсовета регионального отделения партии.

Напомним, дополнительные выборы депутата седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 45 состоятся в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Округ остался без депутата после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия. Пинус была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет.

По состоянию на 27 июня, документы на довыборах по одномандатному избирательному округу №3 в региональный парламент подал заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-Лайт» Роман Зиновьев.

Также в облизбиркоме сообщили, что 26 июня документы для заверения поступили от Николая Завалишина, который возглавляет фракцию «Справедливая Россия — за правду» (СЗРП) в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области.

Место депутата округа №3 стало вакантным в октябре 2023 года, после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей. Лаптев представлял Заксобрание региона в Совете Федерации в 2015-2020 годах, в 2020 году был избран в парламент Новосибирской области.

Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам и представителям других политических партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество: минимальное количество – 1677, максимальное – 1844, из них через портал «Госуслуги» – 838 подписей.

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