Трое самовыдвиженцев подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска

Новосибирский облизбирком принял документы у трех человек, которые выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы в депутаты горсовета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №45. Информация об этом размещена на официальном сайте Новосибирского облизбиркома. Заявочная кампания завершится 17 июля.
Документы подали заместитель директора АНО «Институт политики и технологий» Михаил Большов (ранее выдвигал свою кандидатуру в Госдуму РФ; Заксобрание Новосибирской области; горсоветы Бердска, Новосибирска, Оби, Искитима; Мичуринского сельсовета Новосибирского района), домохозяйка Лариса Михайлова и самозанятый Андрей Сивенок.
Накануне «Единая Россия» (ЕР) заявила, что выдвинула своим кандидатом на допвыборы в горсовет предпринимателя Дмитрия Селезнева. Решение об этом принял президиум политсовета регионального отделения партии.
По состоянию на 27 июня, документы на довыборах по одномандатному избирательному округу №3 в региональный парламент подал заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-Лайт» Роман Зиновьев.
Также в облизбиркоме сообщили, что 26 июня документы для заверения поступили от Николая Завалишина, который возглавляет фракцию «Справедливая Россия — за правду» (СЗРП) в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области.
Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам и представителям других политических партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Новосибирский облизбирком утвердил их необходимое количество: минимальное количество – 1677, максимальное – 1844, из них через портал «Госуслуги» – 838 подписей.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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