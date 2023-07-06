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Прокуратура проведет проверку после забастовки водителей «Газелей» в Новосибирске

  • 06/07/2023, 09:14
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забастовка водителей в Новосибирске
На данный момент известно, что бастующим не выдали деньги за услуги, оказанные на условиях подряда.

В Новосибирске прокуратура начала проверку после забастовки водителей «Газелей» в Дзержинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что забастовка водители на площадке около магазина стройматериалов на улице Красина прошла вчера, 5 июля. На данный момент известно, что бастующим не выдали деньги за услуги, оказанные на условиях подряда.

 Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска проверит оздоровительный лагерь из которого сбежали дети.

Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : магазин стройматериалов забастовка водителей в Новосибирске Газели в Новосибирске


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