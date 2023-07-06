Прокуратура проведет проверку после забастовки водителей «Газелей» в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура начала проверку после забастовки водителей «Газелей» в Дзержинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что забастовка водители на площадке около магазина стройматериалов на улице Красина прошла вчера, 5 июля. На данный момент известно, что бастующим не выдали деньги за услуги, оказанные на условиях подряда.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска проверит оздоровительный лагерь из которого сбежали дети.