Студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат в России

В России запустят эксперимент с переводом билетов и зачёток студентов в электронный формат. Начать планируют 25 апреля этого года, а закончить 31 декабря следующего.
Постановление уже подписано председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.
Принять участие в эксперименте можно будет добровольно, а коснется он студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.
После перевода документов в электронный формат они появятся в личном кабинете на «Госуслугах» и мобильном приложении в виде QR-кода.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника.
Источник фото: Телеграм-канал правительства России
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