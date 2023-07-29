Прокуратура проверит детский сад в Новосибирске, где воспитатель бьет детей

Прокуратура Новосибирской области проверит детский сад в Октябрьском районе. В нем, по сообщениям СМИ, избивают детей. Об этом сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что по результатам проверки, будет дана оценка исполнения должных обязанностей сотрудников сада.
Ранее о начатой проверке заявили в Следственном комитете.
Напомним, в одном из детских садов Новосибирска на камеру зафиксированы факты насилия воспитателей над детьми.
Ранее редакция сообщала, что началась доследственная проверка в связи с дырявым батутом в Искитиме.
Фото: freepik.com, freepik
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