Прокуратура проверит детский сад в Новосибирске, где воспитатель бьет детей

Прокуратура Новосибирской области проверит детский сад в Октябрьском районе. В нем, по сообщениям СМИ, избивают детей. Об этом сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки, будет дана оценка исполнения должных обязанностей сотрудников сада.

Ранее о начатой проверке заявили в Следственном комитете.

Напомним, в одном из детских садов Новосибирска на камеру зафиксированы факты насилия воспитателей над детьми.

Ранее редакция сообщала, что началась доследственная проверка в связи с дырявым батутом в Искитиме.