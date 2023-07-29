В Тогучинском районе СК и прокуратура проверят женщину, которая проехала коляской по ребенку

Следственный отдел по городу Тогучин СУ СК России и прокуратура по Новосибирской области проводят проверки в отношении женщины, которая в одной из торговых точек райцентра проехала коляской по ребенку. Об этом сообщили в ведомстве.
Поводом послужило видео, которое появилось в одном из СМИ. На нем женщина сначала бросила ребенка на пол, а потом проехала по нему колесом коляски.
— Прокуратура района проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку работе органов профилактики, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет приняты меры реагирования.
Напомним, ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске СК и прокуратура начали проверку, по фактам избиения воспитанников воспитателем детского сада в Октябрьском районе мегаполиса.
Фото: freepik.com, v-ivash
Рубрики :
Регионы:
Теги :