В Тогучинском районе СК и прокуратура проверят женщину, которая проехала коляской по ребенку

Следственный отдел по городу Тогучин СУ СК России и прокуратура по Новосибирской области проводят проверки в отношении женщины, которая в одной из торговых точек райцентра проехала коляской по ребенку. Об этом сообщили в ведомстве.

Поводом послужило видео, которое появилось в одном из СМИ. На нем женщина сначала бросила ребенка на пол, а потом проехала по нему колесом коляски.

— Прокуратура района проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку работе органов профилактики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет приняты меры реагирования.

Напомним, ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске СК и прокуратура начали проверку, по фактам избиения воспитанников воспитателем детского сада в Октябрьском районе мегаполиса.