Прокуратура проверит качество питания на борту самолетов авиакомпании из Новосибирска

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку качества питания, предоставляемого авиакомпанией «Сибирь» на борту.

— Организовали надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Если в работе комбинатов питания и авиаперевозчика будут обнаружены нарушения, которые привели к предоставлению некачественных услуг, то правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования.

По данным прокуратуры, некоторые клиенты авиакомпании остались недовольны качеством питанием.

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