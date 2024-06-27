Прокуратура проверит качество питания на борту самолетов авиакомпании из Новосибирска

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку качества питания, предоставляемого авиакомпанией «Сибирь» на борту.
— Организовали надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Если в работе комбинатов питания и авиаперевозчика будут обнаружены нарушения, которые привели к предоставлению некачественных услуг, то правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования.
По данным прокуратуры, некоторые клиенты авиакомпании остались недовольны качеством питанием.
Ранее редакция сообщала о том, что коммунальщики взыскали чужую задолженность за квартиру с жителя Новосибирской области.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алёна Пятенок
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