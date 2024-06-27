В июле-августе продажи новостроек в Новосибирске могут упасть до 50%

Объёмы продаж новостроек по ДДУ выросли в мае на 28%, июнь, не смотря на жару, тоже будет не провальным, уверен аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Прогнозы на июль-август — падение от 15% до 50%.

— Напомню, что в 2023 году по объему продаж новостроек по ДДУ, июль вырос к июню на 19,5%, август к июню — 69,5%, а сентябрь был выше июня на 123%, — комментирует эксперт.

Он поясняет, что в первую декаду июля будут завершаться сделки, переходящие с прошлого месяца, а потом половине работников отделов продаж застройщиков можно уходить в отпуск, пока ЦБ, Минстрой и Минфин будут разбираться с ситуацией.

По его оценке, на трансформацию рынка уйдет от 3 до 4 месяцев. Как в итоге изменится рынок новостроек зависит от многих факторов, но без снижения ключевой ставки это будет нерыночный вариант. Ранее эксперт предупреждал, что накопленной за прошлые годы финансовой подушки застройщикам хватит на 6-9 месяцев.

При этом аналитик отмечает, что суммарные остатки непроданных квартир в стройке и сданных домах в Новосибирской агломерации на данный момент составляют 65-67 тысяч штук,

Напомним, в мае жители Новосибирской области приобрели 2 159 квартир в новостройках. Общая сумма сделок составила 13,5 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики One Company со ссылкой на данные Наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата. Это превышает показатели апреля на 30,8% в натуральном выражении (в апреле продано 1617 квартир) и на 29,8% — в денежном (сумма сделок составила в апреле 10,2 млрд рублей). При этом, средняя стоимость квадратного метра по городу и области за месяц выросла со 132 до 135 тыс. рублей. Цена квартир, наоборот, снизилась — с 6,33 до 6,27 млн рублей.

По данным ВТБ и «Метра квадратного», быстрее всего сегодня продаются студии — в среднем за два месяца. На втором месте — квартиры с одной и двумя комнатами, которые клиенты реализуют за 2,5 месяца. Трёхкомнатные объекты находят покупателя в среднем за 82 дня. Дольше всего приходится продавать квартиру с четырьмя и более комнатами — 3,5 месяца.

Ранее редакция приводила мнение экспертов по поводу доступности «семейной ипотеки» для новосибирцев после 1 июля.