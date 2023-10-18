Прокуратура проверит образовавшееся черное пятно на Оби в Новосибирске

Прокуратура совместно с экспертами Росприроднадзора проверила черное пятно на поверхности реки Обь рядом с жилым комплексом «Аквамарин». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» произведены отборы проб воды для проведения исследования на предмет наличия в ней вредных и загрязняющих веществ, — говорится в сообщении.

Первыми пятно заметили местные жители. Оно образовалось 17 октября в Яринском затоне реки Обь.

Напомним, что несколько месяцев назад в Новосибирске прибрежная зона реки Обь покрылась цветной пленкой. Пленка тянулась от лодочной станции у жилого дома «Марсель» на 2-й Обской.

Ранее реакция сообщала о том, что «экологической катастрофы» на Манжерокском озере нет.