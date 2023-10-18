Жители Плотниково пожаловались Путину на мусорную концессию в Новосибирске

Многодетные семьи Плотниковского сельсовета направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить появления мусорного полигона вблизи их жилья. Об этом сообщается в одной из групп в Вконтакте.

В письме жители отметили роль Путина в заботе о многодетных семьях страны. Рассказали о том, что глава Новосибирской области говорил о проблемах с собственным жильем у таких семей. Они уже решили проблему путем продажи своих квартир и переездом в экологически чистые пространства. Однако красивую картину портит строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов рядом с их районом.

— Мы хотим предотвратить экологическую катастрофу. Но нас не слышат, от нас попросту отмахиваются, — говорится в сообщении.

Новосибирцы в письме указали, что у жителей нет центрального водоснабжения, поэтому они вынуждены использовать воду из подземных скважин. По их мнению, строительство мусорного полигона может отрицательно сказаться на здоровье.

Они предлагают искать другие места для размещения этих объектов, где нет вреда для людей.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорный полигон в Омске превратился в зеленую лужайку.