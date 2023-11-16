Улицу Ленина сделают пешеходной с 17 ноября в Новосибирске

Участок от площади Ленина до улицы Советской с пятницы, 17 ноября, снова станет пешеходным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Ограничения движения будут действовать до 1 февраля 2024 года.

— На транспорт, обеспечивающий новогодние мероприятия, машины медиков, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам, ограничение не распространяется, — отметили в муниципалитете.

Для простых водителей будет предоставлен объезд. Мэрия отметила, что водителям необходимо быть внимательными.

Напомним, что в дни празднования Нового года на площади Ленина проведут парад игрушек. Кроме того, состоится фестиваль снежных баб – на этот раз в парке «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что новогодним украшениям на улице Ленина требуется охрана.