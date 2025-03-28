Прокуратура проверяет причины закрытия аэропорта Толмачево в Новосибирске

Поздним вечером 27 марта, с 17:51 до 19:01 по московскому времени, аэропорт Толмачёво был закрыт для приёма и отправки самолётов. На запасной аэродром в Михайловке приземлились пять воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Среди них были рейсы из Сочи, Москвы и Минеральных Вод.

В Росавиации сообщили, что причиной стало отсутствие у руководителя полётов необходимых метеорологических данных. По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной ограничения приёма и вылета самолётов из аэропорта Новосибирска стала техническая неисправность одного из элементов метеорологического оборудования.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, направленные на проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что задержку нескольких рейсов, прибывающих в Толмачёво, подтвердили в S7. Всего опоздали в аэропорт Толмачево 11 рейсов.